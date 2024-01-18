الزمالك: اقتراب فينجادا كلام سوشيال وهناك نجوم من الأهلي يرغبون في ارتداء القميص الأبيض

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة ما تردد في الأيام الماضية عن دخول ناديه في مفاوضات مع البرتغالي نيلو فينجادا لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفًا للمدرب المؤقت معتمد جمال.

وصرح سليمان في حواره لبرنامج اللعيب الذي يذاع على قناة (MBC) مصر :" كل ما يتردد عن التعاقد مع فينجادا ليكون بديلا لمعتمد جمال مجرد كلام على منصات السوشيال ميديا ليس أكثر".

أضاف:" الزمالك في الوقت الحالي أرض خصبة وهناك عدد كبير من المدربين الأجانب معروضين على الإدارة ولاعبين من الدوري المصري يتمنون الانتقال للفريق".

أكمل:" أولوياتنا في الوقت الراهن إنهاء أزمة القيد لرفع الإيقاف وتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات".

وعن سؤاله هل هناك لاعبين من الأهلي يتمنون الانتقال إلى الزمالك صرح عضو مجلس إدارة القلعة الييضاء قائلا:" بكل تأكيد شيء وارد خاصة عندما يصلنا كلام من بعض اللاعبين في الأهلي رغبتهم في الانتقال لصفوف الزمالك ولكن في الوقت الحالي لا يوجد لاعب حر في الأهلي للتعاقد معه".

ويستعد الزمالك للسفر إلى الإمارات صباح اليوم الخميس، للمشاركة في بطولتين وديتين ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.