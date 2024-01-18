تأهل جيرونا وسوسيداد وسيلتا فيجو لدور الثمانية بكأس إسبانيا

تأهلت فرق جيرونا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن حققت جميعها الفوز مساء الأربعاء في دور الستة عشر.

وفاز جيرونا على ضيفه رايو فايكانو 3/ 1 كما فاز سيلتا فيجو على مضيفه بلنسية 3 / 1 وسوسيداد على مضيفه أوساسونا 2/ صفر.

وعلى استاد مونتيليفي، تقمص المهاجم الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني دور البطولة حيث افتتح التسجيل لجيرونا في الدقيقة 15 وبعدها بأربع دقائق سجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء، وتكفل الهولندي دالي بليند بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 26 بينما أحرز اندي نتيكجا الهدف الوحيد لفايكانو في الدقيقة 36.

وعلى ملعب أل سادار تقدم ميكيل أويارزابال بهدف لسوسيداد في الدقيقة 57 ثم أضاف ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب ميستايا، تقدم لوكا دي لا توري بهدف لسيلتا فيجو في الدقيقة 13 ثم أضاف أناستاسيوس دوفيكاس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و80 وتكفل بيبيلو بالهدف الوحيد لبلنسية من ضربة جزاء في الدقيقة 29.