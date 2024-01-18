برشلونة يتجاوز سالامانكا بثلاثية في كأس ملك إسبانيا

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قلب فريق برشلونة الطاولة على مضيفه أونيونيستا سالامانكا وهزمه بنتيجة 3 / 1 مساء الخميس في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

بادر أصحاب الأرض بالتسجيل بهدف سجله ألفارو جوميز في الدقيقة 32 وأدرك فيران توريس التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وقلب برشلونة الطاولة على منافسه في الشوط الثاني حيث أضاف المدافع الفرنسي جوليس كوندي الهدف الثاني بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 69.

وبعدها اخترق الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي منطقة جزاء سالامانكا وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز صدمة الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1 / 4 مساء الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الإسباني.

كما تأهل برشلونة لدور الثمانية في كأس ملك إسبانيا ليلحق بأندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وجيرونا.

وتختتم منافسات دور الـ16 بصدام قوي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في وقت لاحق اليوم الخميس.