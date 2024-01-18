محافظ المنوفية يسلم دفعة ثالثة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لـ22 عروسة

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدفعة الثالثة من الأجهزة الكهربائية، والتي تضم "ثلاجة - بوتاجاز - غسالة" لـ22 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التي أطلقها البنك الزراعي المصري؛ بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وعصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

وسلم محافظ المنوفية العرائس مواد غذائية وألحفة لمساعدتهن على تلبية متطلبات المعيشة، معرباً عن تقديره للقيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأشد احتياجاً.

وثمن المحافظ، الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة ودعم البسطاء ومحدودي الدخل من الأسر الأكثر احتياجا؛ مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، آملاً في المزيد من التعاون المثمر لخدمة أبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما التقى محافظ المنوفية بالعرائس وأجرى حواراً مفتوح معهن للوقوف على حالتهم الاجتماعية والمعيشية، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، وحثهم على تنظيم الإنجاب ودعمه الكامل لتحقيق حياة أسرية كريمة.

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية، وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهن ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهن.

جدير بالذكر أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وزع محافظ المنوفية الدفعة الأولى والثانية من الأجهزة الكهربائية لـ18 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقاً، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري والتي تستهدف توزيع 300 جهاز كهربائي لـ100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة كمشاركة مجتمعية في توفير حياة كريمة لهن.

ومن المقرر توزيع باقي الأجهزة تباعا على باقي العرائس المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.