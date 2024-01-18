مصدر لـ «الشروق» يكشف عدد المصابين بالملاريا في منتخب مالي

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أصاب مرض الملاريا عددا من لاعبي منتخب مالي قبل بداية مباريات كأس الأمم الأفريقية الحالية، وسط تأكيدات بوصول عدد الإصابات إلى 5 ضمن صفوف المنتخب المالي.

وحقق المنتخب المالي والذي يلعب ضمن صفوفه أليو ديانج لاعب الأهلي، الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

ووفقا لمصدر من معسكر المنتخب المالي لـ "الشروق" أكد أن إيف بيسوما لاعب مالي شارك أمام جنوب أفريقيا مصابا بالملاريا، بالإضافة لإصابة موسى ديارا لاعب المنتخب هو الأخر.

وأضاف المصدر أن هناك 2 من اللاعبين فقط تعرضوا للإصابة بالملاريا بالفعل، وليس 5 لاعبين كما تحدث بعض الصحفيين، مضيفا أن هناك تحذيرات واجراءات وقائية لكافة اللاعبين لتجنب إصابات جديدة.

ويستعد المنتخب المالي لمواجهة تونس في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها السبت المقبل.