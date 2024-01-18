الاتحاد التونسي يحسم مصير جلال القادري مع نسور قرطاج

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نفى أمين موقو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، تقارير عن منح مدرب المنتخب، جلال القادري، مهلة إلى ما بعد مواجهة منتخب مالي، قبل اتخاذ قرار إقالته.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية وعربية أن الاتحاد التونسي يعتزم الاستغناء عن خدمات القادري.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي، لـ«رويترز»، إن الاتحاد يتخذ القرارات مباشرة، وليس عبر الشائعات والكواليس.

وتابع: «لا وجود لأي قرار رسمي في الوقت الحالي، ويواصل الإطارُ الفني مهامّه على رأس المنتخب.

وخسرت تونس، في افتتاح مشوارها بـ«كأس أمم أفريقيا» المُقامة في كوت ديفوار، بهدف دون ردّ أمام ناميبيا. وأثارت هذه الهزيمة المُخجلة ضجّة كبرى في الشارع الرياضي التونسي الذي ألقى المسؤولية الأولى على سوء توظيف المدرب للاعبين.