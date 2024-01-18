قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن القوات الأمريكية نفذت المزيد من الضربات الجوية إلى جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، محملا من جانبه إيران المسئولية إزاء التصعيد وزعزعة استقرار المنطقة بدعمها حماس وحزب الله وأنصار الحوثي.

ورد خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس على تدمير قوات جيش الاحتلال المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء الفلسطينية جنوبي مدينة قطاع غزة، اليوم، قائلا إن بلاده تحث إسرائيل على أهمية الابتعاد عن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك الجامعات؛ من أجل العمل على حماية المنشآت المدنية باعتبارها أمرا ضروريا.

وبرر من جانبه الانتهاكات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية تحت مزاعم «استخدام حماس المدنيين والمنشآت المدنية للاختباء»، متابعا: «لقد رأينا إسرائيل تتخذ بعض الإجراءات من أجل أن يتجنبوا الأماكن المدنية ونحن ندعمهم من أجل فعل المزيد».

وادعى أن «إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن شعبها وشن هذه الهجمات والعمليات في ضوء التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجهها»، مشيرا إلى بحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال جولته الأخيرة إلى الشرق الأوسط موضوعات إدارة شئون قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وتابع: «هناك عدة دول بالمنطقة ستقوم بإعادة إعمار غزة ولكن شريطة وجود مسار ملموس لتأسيس الدولة الفلسطينية».