مسئول فلسطيني: اتفاق وقف النار يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن

قال مسئول فلسطيني مطلع على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، السبت، إن الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ، الأحد، يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن.

وأوضح في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أنه «بموجب هذا البروتوكول تسمح إسرائيل لعناصر الشرطة التابعة لحركة (حماس) بالعمل بلباسهم الأزرق الرسمي داخل المناطق ذات كثافة سكانية محددة ومتفق عليها في قطاع غزة».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسئولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع».

وذكر أن «الشرطة لن يسمح لها بالاقتراب من مواقع تواجد القوات العسكرية الإسرائيلية، التي ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع».

وأضاف المصدر، أن عناصر الشرطة لن يحملوا السلاح إلا وقت الضرورة القصوى، وبالتنسيق مع الفريق الأمني الميداني المشكل من مصر وقطر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها ستبدأ بالانتشار في محافظات القطاع كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.

وأهابت بالمواطنين جميعاً إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم.

كما دعت إلى الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.