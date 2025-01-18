محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات في 6 أحياء

شدد اللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، نفذ حي المنتزة أول حملة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المحال العامة استهدفت شوارع محمد نجيب، طريق الجيش، ملك حفني قبلي، العيسوي، خالد بن الوليد، خلف شارع أبو العرب، الصاغ عبدالسلام، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 275 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ111 ألف جنيه، وغلق وتشميع منشآة، وتحرير 22 محضرا متنوعا، و9 إنذارات.

وشن حي العجمي حملة لإزالة الإشغالات استهدفت الحملة طريق الإسكندرية - مطروح، سوق الهانوفيل، وأسفرت عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ على 92 حالة إشغال متنوع.

وشن حي شرق حملة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع ونجت، الجلاء، جميلة بو حريد، محمود الكمشوشي، سوق زنانيري، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 92 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ31 ألف جنيه.

وكثف حي العامرية أول حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، شملت شارع السلام بعبد القادر، طريق الخدمات، الطريق الصحراوي، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 79 حالة إشغال متنوع.



وواصل حي المنتزة ثان حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شارع سيدي كمال، وشارع عزيز أباظة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 69 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي وسط حملة لإزالة الإشغالات شملت شوارع اللاجتيه، سوق شيديا، ممفيس، سوق الأندلس، كانوب، عمر لطفي، عبدالحميد سند، وأسفرت عن التحفظ على 85 حالة إشغال متنوع.