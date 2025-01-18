جوتيريش: سنبذل كل ما في وسعنا لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بذل المنظمة الدولية كل ما بوسعها لتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ضمن المهلة المحددة لذلك.

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون، لجوتيريش في العاصمة بيروت.

وأشار جوتيريش، إلى «حرص الأمم المتحدة على العمل لتأمين دعم المجتمع الدولي لما يتطلبه لبنان في عملية إعادة النهوض، وإزالة تداعيات ما خلفته أحداث السنوات الأخيرة».

وقال إن انتخاب «عون» أعاد الأمل إلى نفوس اللبنانيين وأصدقائهم في العالم، مضيفًا: «أنا واثق أنه تحت قيادتك ستعود الأمور إلى طبيعتها في لبنان، ويستعيد هذا البلد قوته ويعود وطنا مستقرا في المنطقة».

وتوقع أنه «سيكون هناك تعافٍ سريع للبنان؛ ليعود مجددًا مركزًا للشرق الأوسط».

غوتيريس للرئيس عون: انتخابكم أعاد الأمل إلى نفوس اللبنانيين وأصدقائهم في العالم pic.twitter.com/FPAD40swZe — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 18, 2025

من جانبه، شدد عون على أن «لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي».

ونوه أن «استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية، ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية، يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار، ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي».

وثمن صمود أفراد قوات حفظ السلام «اليونيفيل» في وجه الاعتداءات التي طالت مراكزهم، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل القائم بينها وبين الجيش اللبناني.