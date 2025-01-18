فئة الـ200 جنيه تسجل نحو 833٫7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

سجل النقد المصدر من فئة المائتى جنيه سجل نحو 833٫7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 732٫654 مليار جنيه بنهاية عام 2023، فيما بلغ النقد المصدر من فئة المائة جنيه نحو 358٫2 مليار جنيه، مقابل 345٫345 مليار جنيه خلال الفترة.

كشف البنك المركزى المصرى، عن وصول النقد المصدر والمتداول إلى 1.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وسجل النقد المصدر فئة الخمسين جنيها نحو 38.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 41.212 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما بلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلى نحو 9.06% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 8.84% بنهاية العام الماضى.

ارتفعت أصول القطاع المصرفى إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 6.987 تريليون جنيه خلال 9 شهور.