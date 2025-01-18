كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة داخل مدرسة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمشاجرة داخل مدرسة بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن دخول أشخاص لمدرسة بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدي على طالب ومدرسين. ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (طالب بالمدرسة محل الواقعة "مصاب بسحجة وكدمة") طرف ثان: (طالبين بذات المدرسة "أحدهما مصاب بحرج بالوجه" و2 آخرين) داخل المدرسة المشار إليها نتيجة مشادة كلامية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالآخرين والدلوف للمدرسة والتعدي على بعضهم البعض ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى ( سلاح أبيض، 3 عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.