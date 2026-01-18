8 دول أوروبية تنتقد الرسوم الأمريكية عليها بسبب قضية جرينلاند

حذّرت 8 دول أوروبية، من أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية عليها بسبب دعمها الدنمارك في قضية السيطرة على جرينلاند، سيُضعف العلاقات العابرة للأطلسي.

جاء ذلك في بيان نشرته هذه الدول، الأحد، وهي: الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والنرويج وبريطانيا.

وأعربت الدول الـ8 عن انتقادها للرسوم الجمركية التي فرضها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوى وقوفها إلى جانب الدنمارك في ملف جرينلاند.

ولفت البيان، إلى أن هذه الدول، بصفتها حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماضية بعزم في تعزيز أمن منطقة القطب الشمالي.

وأوضح أن المشاركة في المناورة العسكرية المقررة في جرينلاند (Arctic Endurance) جرى تنسيقها مسبقا.

وتابع البيان: "تأتي المناورة استجابة لهذه الضرورة (تعزيز أمن القطب الشمالي) ولا تشكّل تهديدا لأي طرف".

وأردف: "نتضامن بالكامل مع مملكة الدنمارك وشعب جرينلاند".

كما أكد البيان، أن الدول الـ8 مستعدة للدخول في حوار قائم على مبادئ السيادة ووحدة الأراضي.

وشدد على أن تهديدات فرض الرسوم الجمركية تُضعف العلاقات العابرة للأطلسي وتخلق خطر الانزلاق في دوامة سلبية خطيرة.

وأضاف البيان: "سنواصل الردّ بالوقوف صفا واحدًا وبالتنسيق المشترك. ونحن مصمّمون على حماية سيادتنا".

والسبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض تعريفات جمركية على 8 دول أوروبية لمعارضتها سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشال"، رأى ترامب أن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ذهبت إلى جرينلاند "لأغراض غير معروفة".

ومؤخرا دعت الدنمارك إلى تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفائها. وفي هذا السياق، أعلنت دول أوروبية أنها سترسل وحدات عسكرية صغيرة وضباطا إلى غرينلاند.

وأضاف ترامب: "هذا وضع بالغ الخطورة على سلامة كوكبنا وأمنه وبقائه. لقد أوجدَت هذه الدول، بممارستها هذه اللعبة الخطيرة، مستوىً من المخاطر لا يمكن تحمله ولا قبوله".

وأعلن أنه سيتم تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من الدول الأوروبية الثماني المصدرة إلى جرينلاند ابتداء من 1 فبراير المقبل، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 25 بالمئة بعد 1 يونيو 2026.

وأكد ترامب، أن النسبة ستبقى عند هذا المستوى "حتى التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".

وقال: "تحاول الولايات المتحدة القيام بذلك (السيطرة على جرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما. وقد حاول العديد من الرؤساء لأسباب مشروعة، لكن الدنمارك كانت ترفض دائما".

واعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند بسبب "أنظمة الأسلحة الحديثة للأغراض الهجومية والدفاعية على حد سواء".

ورأى ​​أن مليارات الدولارات المستثمرة في هذه المنطقة لا يمكن أن تعمل بأقصى إمكاناتها وكفاءتها إلا عند ضم أراضي جرينلاند.

وبحسب ترامب فإن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند واضحة".

وترفض جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، مقترحات الولايات المتحدة حول نقل السيادة.