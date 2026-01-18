استئناف إدخال شحنات المساعدات من معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

استأنفت الجهات الإشرافية المختصة عند معبر رفح البري إدخال شاحنات المساعدات، اليوم الأحد، باتجاه معبر كرم أبو سالم للقيام بأعمال الفحص قبل تسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لصحيفة الشروق، إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغت 23149 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 355 ألف طن تقريبًا، موضحا أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغت 781 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 235 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفًا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفًا و345 سولارًا، و1266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.