رئيس جامعة طنطا: نوط الامتياز من الطبقة الأولي لـ3 من علماء بالجامعة

علاء شبل

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حصول ثلاثة من علماء جامعة طنطا علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الاحتفالية الكبرى التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة تكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة لعامي 2017 و 2018.

وأكد «سبع»، دعم وتشجيع البحث العلمي، الذي يعد قاطرة التنمية في جميع المجالات.

وأشاد بحصول 3 من علماء جامعة طنطا على جوائز الدولة المختلفة ونوط الامتياز من الطبقة الأولي في مجالات العلوم الأساسية والبيولوجية والهندسية.

وأضاف أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية؛ لتبادل الخبرات وإجراء البحوث المشتركة، فضلًا عن زيادة مكافآت النشر الدولي للأبحاث العلمية.

وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولي كل من الدكتور محمد العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والفائز بجائزة الدولة التشجيعية الأولى في مجال العلوم البيولوجية لعام 2018، والدكتور ضياء الدين عبد الستار، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الجيد، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة؛ لفوزهما بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية لعام 2018.

وشارك الدكتور عبد العزيز عبد الدايم، نيابة عن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على رأس وفد الجامعة في الاحتفالية الكبرى، أمس الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.