الخارجية البريطانية بصدد إجلاء مواطنيها على متن السفينة الموبوءة قبالة اليابان



أفادت الحكومة البريطانية بأنها تنظم رحلة جوية لإجلاء مواطنيها العالقين في السفينة السياحية "دايموند برنسس" التي تخضع للحجر الصحي في اليابان، بعد أن جاءت اختبارات أكثر من 450 شخصا من ركابها إيجابية للإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الخارجية البريطانية - في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني -"نظرا للوضع القائم على متن السفينة، نعمل على تنظيم رحلة جوية لإعادة المواطنين البريطانيين على متن سفينة (دايموند برنسس) في أسرع وقت ممكن،حيث يتواصل موظفونا مع المواطنين البريطانيين على متن السفينة لإجراء الترتيبات اللازمة.. ونحث جميع الأشخاص الذين لم يستجيبوا حتى الآن للتواصل معنا على الفور".

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة للتعامل مع هذه الأزمة بعدما أعلنت عدة دول أخرى بأنها ستجلي مواطنيها من على متن السفينة،ولايزال الخبراء يسابقون الزمن لمحاولة فهم كيفية انتشار الفيروس بسهولة إلى داخل السفينة، غير أن بعضهم أثار مخاوف من أن شروط الحجر الصحي المفروضة على السفينة قد تأتي بنتائج عكسية.

يُشار إلى أن السفينة السياحية تخضع للحجر الصحي قبالة اليابان بعد أن تم تأكيد إصابة أحد ركابها بفيروس "كورونا" قبل نزوله في هونج كونج .. وتم إجبار الركاب على البقاء في كبائنهم خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم إحضار وجبات الطعام لهم من جانب موظفي السفينة الذين يرتدون الأقنعة والملابس الوقائية ... وتضم السفينة أكبر عدد حالات إصابة بالفيروس خارج البر الرئيسي الصيني.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أكدت الليلة الماضية إصابة 99 شخصا آخر على متن السفينة بالفيروس، ليصل إجمالي المُصابين على متنها إلى 454 شخصا.