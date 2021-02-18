أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة اليوم الخميس أن روسيا قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى المنتجعات المصرية بشرم الشيخ والغردقة في 28 فبراير الحالى، بعد توقف أكثر من خمس سنوات منذ سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء 31 أكتوبر 2015.

وصرح أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرية: "وافقت سلطة الطيران المدنى المصرية لشركة نورد ويند الروسية، على القيام بأربع رحلات أسبوعيا، بواقع رحلتين إلى الغردقة ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية".

وأضاف نوير أن "هذا القرار الروسى جاء بعد قيام وفد روسي مكون من 17 فردا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية بجولة تفتيشية استغرقت أسبوعا على مطارى شرم الشيخ والغردقة، وأشادوا بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارين وأن المطارات المصرية تضاهى المطارات العالمية من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش وتطبيق كل الإجراءات والمعايير الدولية للسلامة والأمن بمطارات مصر".

يذكر أن السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وإيرفلوت من مطار القاهرة العام الماضى، بشرط عدم توجه الركاب الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بطريق البر فقط وذلك بعد جولات تفتيش عديدة على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة.