أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، حقن أكثر من 56 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 56 مليون و281 ألف و827 جرعة إجمالية تم حقنها، أي حوالي 72% من 72 مليون و423 ألف و125 جرعة تم توزيعها.

وأشارت الشبكة إلى أن بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة أظهرت تلقي أكثر من 40 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا وأن أكثر من 15 مليون شخص تم تطعيمهم بشكل كامل.