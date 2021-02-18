المركزي التركي يبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 17%

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أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، على معدل الفائدة الرئيسي عند 17% للشهر الثاني على التوالي، وأرجع القرار إلى توقعات بتراجع التضخم.

وقال البنك، عقب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية، إنه من المتوقع أن تتلاشى تأثيرات عوامل الطلب والتكلفة على التضخم تدريجيا.

وأشار البنك إلى أن قيامه "بتشديد نقدي قوي" سيساعد في إبطاء نمو الائتمان.

ورفع البنك الفائدة بما مجموعه 75. 6% منذ نوفمبر، في تحول كبير في السياسة النقدية في ظل قيادة جديدة للبنك.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا توقف رفع الفائدة مع تباطؤ نمو الائتمان واستعادة الليرة التركية بعض خسائرها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام.

وقال البنك إنه سيحافظ على سياسة نقدية متشددة "حتى يتم تحقيق استقرار دائم في الأسعار والوصول إلى هدف 5%" لمعدلات التضخم.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 15% في يناير، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات).

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 18مارس.