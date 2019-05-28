المبعوث الأممي لليمن يرحب بجهود الولايات المتحدة وتركيزها على إنهاء النزاع

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن هناك زخمًا دوليًا ورغبة في حل الأزمة الليبية، مُرحِبًا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وتركيزها على إنهاء النزاع.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، أن اليمنيون يستحقون التحرك لضمان مستقبل أفضل لهم، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات الشعب من خلال مسار «يمني - يمني»، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن اليمنيين عليهم أن يتفاوضوا ويجدوا مسارًا تجاه السلام المستدام، لافتًا إلى أهمية الشراكة والحوار المستمر بين الأطراف اليمنية، فضلًا عن إشراك النساء والمجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ لحل الأزمة.