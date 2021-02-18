البحرين تؤكد أهمية تجنيب الخلافات لمواجهة التحديات الراهنة

شددت مملكة البحرين، على أهمية تجنيب الخلافات والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة ورفع جاهزية العالم للوقاية من مخاطر الأوبئة في المستقبل، مؤكدة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتنسيق تجاه الأوبئة والمخاطر التي تهدد صحة الإنسان.

كما جددت المملكة تأكيدها، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي لإطلاق النار، مشيرة إلى أهمية تركيز جهود الدول والمنظمات الدولية الفاعلة على تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمحتاجين، لاسيما في مناطق النزاع، للتصدي لجائحة (كوفيد-19).

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير جمال فارس الرويعي، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن ضمان الوصول العادل إلى لقاحات كورونا في السياقات المتأثرة بالنزاع وانعدام الأمن التي عقدت برئاسة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تعزيز التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية للتصدي لهذه الجائحة منذ بداية انتشارها.

وأوضح السفير البحريني أن الجهود العلمية في مجال صنع اللقاحات أدت إلى التوصل إلى عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في وقت قياسي، ما من شأنه أن يسهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه في ذات الوقت، بينت الجائحة الحاجة إلى التضامن والتنسيق الدوليين، حيث لا يزال العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، يواجه العديد من التحديات والتهديدات في ظل استمرار النزاعات المسلحة، التي أدت الى إضعاف البنى التحتية فيها والتي تتضمن المرافق الصحية وهو ما يساهم في زيادة معاناة الشعوب في هذه الدول خاصة في ظل صعوبة توفير المساعدة الطبية اللازمة للمحتاجين بسبب الظروف على الأرض.