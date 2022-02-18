ينظم صالون" اقرأ لي" الثقافي في مبنى القنصلية بمنطقة وسط البلد، غدا السبت، حفل توقيع ومناقشة كتاب "صنايعية مصر: الكتاب الثاني" أحدث أعمال الكاتب عمر طاهر، والصادر عن دار الكرمة، ويدير الحوار ويناقشه الكاتب والصحفي محمد هشام عُبية، في تمام الساعة السابعة مساءً.

في هذا الجزء الجديد من «صنايعية مصر» يحاول عمر طاهر، بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًّا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

ومن غلاف الكتاب نقرأ: مَن الذي أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع في جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع في وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟.

مَن الذي ابتكر ونظَّم «بطاقات التموين»؟ مَن خطَّط وبنى «المقطم» و«المهندسين» و«مدينة نصر» و«كوبري أكتوبر»؟ ما سر الحروب التي تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟ كيف كانت خطة «سيدات السويس» أثناء حصار المدينة 101 يوم؟.

عمر طاهر يعد أحد أبرز كتاب جيله، وله عدد كبير من الإصدارات الأدبية التي تنوعت بين الرواية والقصة والشعر والسرد المفتوح، مثل: "كحل وحبهان" و"صنايعية مصر" و"إذاعة الأغاني" و"من علم عبد الناصر شرب السجائر" و"أثر النبي" و"شكلها باظت" و"جر ناعم" و"قهوة وشيكولاتة" و"رصف مصر" و"زملكاوي" والكثير غيرها. له أيضا مجموعة من الأفلام السينمائية مثل "طير انت" و"يوم ملوش لازم"، فضلا عن حلقات كارتون "سوبر هنيدي"، إضافة إلى تقديمه وإعداده مجموعة كبيرة من البرامج على محطات فضائية وإذاعية، مثل: "مصري أصلي" و"وصفولي الصبر" و"واحد صاحبي" وغيرها من البرامج، ذلك غير كونه كتب المقال الصحفي بانتظام في عدد من الصحف المصرية الكبيرة.