نزاع بين فون دير لاين ورامافوزا بشأن براءات اختراع لقاح كورونا

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وجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، نداء حارا من أجل تعليق براءات اختراع لقاحات كوفيد- 19 في قمة للاتحاد الأوروبي وزعماء أفارقة في بروكسل اليوم الجمعة، وردت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي مشترك: "نحن نتحدث عن أرواح مئات الملايين من الأشخاص لا عن ربح عدد قليل من الشركات".

وذكر أنه بينما تحوز التبرعات التقدير، يجب أن تدعم الحكومات الجادة فيما يتعلق بالحصول على اللقاح على مستوى العالم ، الوقف المؤقت لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة بالنسبة للتكنولوجيا المرتبطة بكوفيد- 19.

وتشهد المحادثات بشأن اقتراح تدرسه منظمة التجارة العالمية جمودا. وقدمت الاقتراح جنوب أفريقيا والهند في 2020 كوسيلة لمساعدة الدول منخفضة الدخل على إنتاج لقاحاتها.

ويفتقر الاتحاد الأوروبي للحماس بشأن الاقتراح.

وتدفع المفوضية بدلا من ذلك باستغلال المرونة الحالية التي توفرها منظمة التجارة العالمية وبناء القدرة الإنتاجية العالمية بوسائل أخرى.