بوتين: الغرب سيفرض عقوبات جديدة على روسيا بأي ذريعة وفي كل الأحوال

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب سيفرض عقوبات جديدة على بلاده في أي حال من الأحوال بأي ذريعة من الذرائع.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بالكرملين: "سيتم فرض العقوبات في أي حال من الأحوال سواء لو كانت هناك ذريعة ما متعلقة بالتطورات في أوكرانيا أم لا، لأن الهدف هو إبطاء تطور روسيا وبيلاروسيا".

وأضاف أن موسكو ومينسك تتخذان إجراءات مشتركة في قطاعي الائتمان والمال لإزالة وتخفيف عواقب العقوبات غير المشروعة المفروضة من قبل بعض الدول بهدف تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كلا البلدين.

وأشار إلى أن السلطات الروسية والبيلاروسية عملتا بفعالية في جميع مجالات التكامل في إطار دولة الاتحاد، حيث لوحظ من الجانبين أن المؤسسات الروسية والبيلاروسية ذات الصلة أقامت عملًا تعاونيًا فعالًا في جميع مجالات التكامل بين الدولتين.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مع نظيره البيلاروسي، في شهر نوفمبر الماضي، على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس في دولة اتحادية.

يُشار إلى أن لوكاشينكو توجه، في وقت سابق من اليوم إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، وتركزت المحادثات على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وقضايا الأمن في المنطقة، والأعمال المشتركة بهدف ضمان المصالح الوطنية المتبادلة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصعيد حدة التوتر في شرق أوروبا، وخاصة الاتهامات التي توجهها الدول الغربية إلى روسيا بتخطيطها المزعوم لشن "هجوم" على أوكرانيا.