ليستر سيتي يكتسح راندرز الدنماركي برباعية في الدوري الأوروبي

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اكتسح فريق ليستر سيتي الإنجليزي ضيفه راندرز الدنماركي 4 / 1، مساء الخميس، في ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ليستر عن طريق ولفريد نديدي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك فيتو ميستراتي التعادل لراندرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل هارفي بارنز الهدف الثاني لليستر، قبل أن يضيف زميله باتسون داكا الهدف الثالث في الدقيقة 54، فيما اختتم كيرنان دوسبري هال رباعية فريقه في الدقيقة 74.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، حقق بودو جليمت النرويجي فوزا ثمينا على أرض مضيفه سيلتك الأسكتلندي 3 / 1.

وسجل رونار إيسبجورد الهدف الأول لبودو جليمت في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله أميل بيليجرينو الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80 سجل داييزن ماييدا هدف تقليص الفارق لسيلتك، لكن هوجو فيتلسين سجل الهدف الثالث لبودو جليمت في الدقيقة 82.

من جانبه فاز مارسيليا الفرنسي على ضيفه كاراباغ أغدام الأذربيجاني 3 /1.

وتقدم أركاديوش ميليك لمارسيليا في الدقيقة 41، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 86 سجل كادي هدف تقليص الفارق للفريق الضيف، لكن ديمتيري باييت أعاد التقدم بفارق هدفين مجددا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفاز بارتيزان بلجراد الصربي على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 1 / صفر.

وسجل كوينسي مينج هدف المباراة الوحيد لبارتيزان في الدقيقة 78.