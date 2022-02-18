«كاف» يوافق على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في ستاد القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استلم النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يوضح موافقة الاتحاد على ملعب مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خطاب «كاف» أن المباراة ستقام في التاسعة من مساء السبت 26 فبراير، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ووافق الاتحاد الإفريقي على طلب الأهلي بسبب استضافة ملعب «الأهلي وي السلام» لمباراة المريخ والهلال السودانيين لحساب المجموعة ذاتها في نفس اليوم.

وكان الأهلي قد وافق في وقت سابق على طلب المريخ السوادني باستضافة مبارياته في البطولة بعد رفض ملعبه من قبل الاتحاد الإفريقي.