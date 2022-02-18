أسامة الأزهري: سيد قطب حشر فكرة الوطن مع الاستعمار والإلحاد

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن سيد قطب حشر فكرة الوطن مع الصهيونية والاستعمار والإلحاد، فبدأت فكرة الوطن عند قارئ كتاب الظلال لسيد قطب، تتنزل في نفسه منزلة الإلحاد والاستعمار والصهيونية.



وأضاف خلال برنامج «الحق المبين»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الجمعة، أن مفهوم الوطن قد تعرض لهجومًا شرسًا من قبل أنصار سيد قطب، حيث أنهم حاولوا إيجاد أزمة بالمغالطة في مفهوم الوطن، مشيرًا إلى أن بعض الناس بدأوا في الاقتناع بهذا الفكر.



وتابع، أن كتاب سيد قطب يؤكد أن فكرة الوطن أحد مخلفات حقبة الاستعمار، وأن حكاية الأوطان صنعها الاستعمار وبهذا الاجابة التي ملأوا بها عقول الناس حتى بدأت هذه الثقافة منتشرة وروح وتسد على الانسان منافذ والتفكير.



كان الأزهري، قد صرح في وقت سابق، بأن سيد قطب يعتبر الجنس البشري ملعون، وذلك جاء في كتاب «في ظلال القرآن لسيد قطب»، وهو يتحدث عن مصطلح العصبة المؤمنة، مضيفًا أن من وظائف "العصبة المؤمنة" في تصور سيد قطب، أنها ترفع اللعنة عن الجنس البشري بأكمله وفق ما جاءه فى كتبه، متابعًا أن سيد قطب أجرى تعديلا على الفرقة الناجية، وأطلق عليها العصبة المؤمنة.



واستكمل، أن مصطلح العصبة المؤمنة، عن القطبيين وبعض الإخوان هو نفس مصطلح الفرقة الناجية عن السلفيين، وتتداخل المصطلحات فيما بينهم ولكن يبقى المعنى واحد.