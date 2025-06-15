إيران ترد على إسرائيل بصواريخ باليتسية فائقة السرعة وأخرى أسرع من الصوت

- مدى الصواريخ المستخدمة ضد إسرائيل تراوح بين 1400 و2500 كيلومتر وسرعتها بين 600 كيلومتر في الساعة و14 ماخ (أي 14 ضعف سرعة الصوت)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش استخدم صواريخ باليستية فائقة السرعة (هايبرسونيك) وصواريخ أسرع من الصوت (سوبرسونيك) بعيدة المدى يتراوح مداها بين 1400 و2500 كيلومتر في رده على العدوان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن مصادر رسمية، أن مديات الصواريخ المستخدمة ضد إسرائيل تراوحت بين 1400 و2500 كيلومتر، بينما تفاوتت سرعتها بين 600 كيلومتر في الساعة و14 ماخ (أي 14 ضعف سرعة الصوت).

ووفقا للمصادر، كان أسرع الصواريخ وأبعدها مدى هو صاروخ "سجيل" الهايبرسونيك، الذي يبلغ مداه 2500 كيلومتر وسرعته القصوى 14 ماخ، يليه صاروخ "خيبر" (خورمشهر4) بمدى 2000 كم، وسرعة 8 ماخ.

وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي ذلك اليوم، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، عبر 8 موجات، خلف حتى صباح الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.