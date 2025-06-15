مسئولان أمريكيان لرويترز: ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل خامنئي

أفاد مسئولان أمريكيان لرويترز، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم عارض خطة إسرائيلية في الأيام الأخيرة لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال أحد المصدرين، وهو مسئول كبير في الإدارة الأمريكية: "هل قتل الإيرانيون أمريكيًا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية (الإيرانية)".

من جهته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على صحة التقرير قائلا "لن أخوض في هذا الأمر".

ويدخل الصراع الإيراني الإسرائيلي، يومه الثالث، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات بين الجانبين وإلحاق خسائر بكلا الجانبين.