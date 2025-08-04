﻿صلاح يسجل الهدف الأول في شباك أتلتيك بيلباو

سجّل النجم المصري محمد صلاح أول أهداف ليفربول في شباك أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الإثنين، على ملعب آنفيلد، خلال المباراة الودية الثانية أمام الفريق الإسباني، ضمن استعدادات "الريدز" لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ونجح محمد صلاح، الذي ارتدى شارة قيادة ليفربول، في تسجيل الهدف الأول والتوقيع على أول أهدافه في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وجاء هدف صلاح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية رائعة من إيكيتيكي.

وكان ليفربول قد تفوّق في المواجهة الأولى على أتلتيك بيلباو بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت تألق عدد من نجوم الفريق.