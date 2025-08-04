 ﻿صلاح يسجل الهدف الأول في شباك أتلتيك بيلباو - بوابة الشروق
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

﻿صلاح يسجل الهدف الأول في شباك أتلتيك بيلباو

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:22 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:23 م

سجّل النجم المصري محمد صلاح أول أهداف ليفربول في شباك أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الإثنين، على ملعب آنفيلد، خلال المباراة الودية الثانية أمام الفريق الإسباني، ضمن استعدادات "الريدز" لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ونجح محمد صلاح، الذي ارتدى شارة قيادة ليفربول، في تسجيل الهدف الأول والتوقيع على أول أهدافه في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وجاء هدف صلاح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية رائعة من إيكيتيكي.

وكان ليفربول قد تفوّق في المواجهة الأولى على أتلتيك بيلباو بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت تألق عدد من نجوم الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك