منتخب الشباب يخوض وديتين أمام المغرب استعدادًا للمونديال

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على دعوة مقدمة من الاتحاد المغربي لإقامة مباراتين وديتين تجمعان بين منتخبي الشباب، في إطار التحضيرات لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، المقررة في تشيلي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ويخوض منتخب مصر للشباب المواجهتين أمام نظيره المغربي يومي 13 و15 أغسطس الجاري، ضمن خطة إعداد مكثفة تهدف للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق البطولة العالمية، المقررة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025.

ويواصل الفراعنة الصغار تدريباتهم اليومية في معسكر مفتوح يقام على ملعب الهدف، التابع لمشروع المنتخبات الوطنية، تحت قيادة المدير الفني وائل رياض، الذي يسعى للوصول إلى التوليفة المثالية قبل انطلاق مشوار المونديال.

ويخوض المنتخب مباراة ودية أمام بترول أسيوط يوم الثلاثاء المقبل، ضمن سلسلة اللقاءات التجريبية التي يخوضها الفريق خلال المرحلة التحضيرية الحالية.

وكان منتخب الشباب قد واجه فريق الأهلي وديًا يوم الأحد الماضي على استاد السلام، في لقاء انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، أحرزه اللاعب نيتس جراديشار.