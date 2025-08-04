 الولايات المتحدة تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار - بوابة الشروق
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار

وكالات
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:11 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:11 م

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة بسبب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة بور أو برانس التي تعاني تجاوزات عصابات إجرامية.

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس: «ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة. إن موظفي الحكومة الأميركية احجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة»، بحسب وكالة فرانس برس.

ويقع حي تاباري قرب مطار بور أو برانس في شمال شرق عاصمة هايتي.

وقتل 3141 شخصا على الأقل في البلاد الأفقر في القارة الأمريكية بين الأول من يناير و30 يونيو الماضيين، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة في يوليو، محذرة من مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عنف العصابات.

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