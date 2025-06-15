المغرب يحذّر سكان 9 أقاليم من اندلاع حرائق غابات بدءا من الاثنين وحتى الجمعة المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا المغرب، الأحد، سكان المناطق المجاورة للغابات في 9 أقاليم إلى توخي الحيطة والحذر، بدءا من الاثنين وحتى الجمعة المقبل، وسط تحذيرات من اندلاع حرائق فيها.

وقالت الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية)، في بيان، إن "هناك خطورة قصوى (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في غابات 9 أقاليم".

وبحسب الوكالة، يتعلق الأمر بأقاليم: شفشاون، وطنجة أصيلة، والعرائش وتاونات وبني ملال وأزيلال (شمال)، وتازة (شرق)، والخميسات والقنيطرة (غرب).

وأضاف البيان: "يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة (المواطنين) المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار".

وأوضح أن هناك "خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم الفحص أنجرة، ووزان، وتاونات وتطوان والمضيق والفنيدق، والحسيمة والناظور وخنيفرة وإفران (شمال)، وبركان، ووجدة وتاوريرت (شمال شرق)، والصخيرات وتمارة (غرب)، وتارودانت وأكادير (وسط)".

بينما حددت الوكالة في بيانها "خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم صفرو (شمال)، وسيدي سليمان والرباط وسلا والصويرة (غرب)".

ودعت المواطنين إلى "تبليغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق".

وتابع البيان: "من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، انطلاقا من معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية".

وفي 16 مايو الماضي، أعلنت السطات المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وأوضح مدير عام الوكالة عبد الرحيم هومي، منتصف مايو، أن عدد حرائق الغابات المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، مسجلا تراجعا بنسبة 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وعام 2024، التهمت الحرائق حوالي 874 هكتارا، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.