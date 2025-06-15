رئيس وزراء إسرائيل: طيارون أمريكيون يسقطون المسيرات الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن تغيير النظام في إيران "قد يكون نتيجة للحرب لأنه نظام ضعيف".

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال نتنياهو إن "هجومنا على إيران، سينتهي عندما نقضي على قدرتها النووية، وسنفعل ذلك".

وشدد: "لن يكون هناك "محرقة ثانية"، وعلينا "التحرك الآن" بشأن إيران.

وردا على سؤال حول هدف الضربات الإسرائيلية على إيران وإن كان ضمنها تغيير النظام، قال نتنياهو إن تغيير النظام في إيران "قد يكون نتيجة للحرب لأنه نظام ضعيف".

كما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي "تدمير مفاعل أصفهان، وبدونه لا يمكن لإيران الوصول إلى سلاح نووي"، على حد قوله.

ولفت أن "طيارون أمريكيون يسقطون المسيرات الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل تهديدًا كبيرًا لخطط إيران التسلح بالأسلحة النووية واستخدامها".