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قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل بعد محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال المصدر إن بوتين بادر إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب إيران".

وأضاف أن "روسيا تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل".

وأوضحت الصحيفة: "عُلم أنه عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى خامنئي بأن نظامه في خطر".

وتابعت: "أبلغ بوتين خامنئي بنتائج المحادثة ونصحه بالتحرك سريعا نحو المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أمر بوتين بإجلاء موظفي السفارة الروسية من طهران".

وفي ضوء ذلك، قال الرئيس الأمريكي، الأحد، إنه "منفتح" على أن يؤدي بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.