الهلال يهاجم الأهلي: بيان الاتحاد المصري لم يصدر إلا بعد التنسيق معهم

نفى الطاهر يونس نائب رئيس الهلال السوداني وجود أي خلافات مع الأهلي قبل مواجهة الفريقين اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا في الوقت ذاته أن بيان اتحاد الكرة المصري، لم يصدر إلا بعد التنسيق مع إدارة القلعة الحمراء

وتقام مباراة الأهلي والهلال اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الطاهر في تصريحاته عبر قناة "اي تي سي": "مباراتنا أمام الأهلي ليست ساحة خلافات وحرب وخصومات وعلاقتنا معه علاقة توأمة، وجماهير الهلال تعشقه رغم أنه يرتدي اللون الأحمر المشابه لغريمنا المريخ السوداني".

وأضاف: "السوشيال ميديا خارج السيطرة ولا ننساق مع الشائعات ونتعامل مع الملف بأكبر قدر من ضبط النفس، لكننا نتمسك بحقنا في حضور الجماهير، والهلال استوفى الشروط الخاصة بحضور المشجعين ونملك المستندات المؤيدة لمصلحتنا".

وواصل: "نسلك المسلك الشرعي في الدفاع عن حقوقنا وهناك صفحات ليست رسمية تحمل اسم الهلال تشعل الأزمة ولسنا مسؤولين عما يصدر عنها، ولدينا موافقة على حضور الجماهير وفقا للمعطيات السابقة وحضور 15 ألف متفرج وفوجئنا بقرار منع المشجعين بعد ذلك".

وأردف: "بعد خمس ساعات من الموافقة على حضور الجماهير تراجع الكاف عن قراره ويبرر ذلك بأنه وردته معلومات استخباراتية رغم أن الخرطوم تشهد استقرارا وتقدما سياسيا".

وأتم: "هذا يأخذنا لاحتمالية تدخل طرفا أخر لتغيير قرار الكاف وهذا لا نلوم الأهلي فيه فهو يدافع عن مصلحته لكن الاتحاد المصري لم يطلب هذا الطلب إلا بالتنسيق مع القلعة الحمراء".