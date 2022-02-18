تعادل مخيب للأهلي أمام الهلال في بداية مشواره بمجموعات دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام مستضيفه الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت المباراة فقيرة فنيًا من قبل الطرفين حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، لتستمر لعنة الملاعب السودانية أمام الأهلي، حيث لم يسبق للفريق الأحمر تحقيق الفوز خلال زياراته للأراضي السودانية.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع محاولات حملت طابع الخطورة من جانب فريق الهلال.

وشهد الشوط الأول إصابة طاهر محمد طاهر على مستوى الرأس، تابعه اشتباك بين لاعبي الفريقين إثر تدخل من لاعب الهلال على الحارس لطفي، فيما كانت أبرز الفرص الخطيرة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من مهاجم الفريق السوداني حولها محمد عبد المنعم بالرأس إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي بشكل مقبول، فيما استمر الهلال السوداني في ضغطه الهجومي بحثًا عن التسجيل، دون خطورة على مرمى الفريقين. حاول الأهلي عبر الجهة اليسرى بعد انطلاقة مميزة من علي معلول في دفاعات الفريق السوداني، قبل أن يرسل عرضية قوية يبعدها علي أبو عشرين حارس الهلال.

لجأ موسيماني لدكة البدلاء لضخ دماء جديدة وتنشيط المنطقة الهجومية، حيث دفع بالثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة بدلًا من أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

كادت التبديلات أن تؤتي ثمارها بعدما استلم حسين الشحات الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ مدافع الهلال ولكنه أرسل عرضية قوية، مرت دون خطورة على مرمى الفريق السوداني.

الوقت المحتسب بدلا من الضائع شهد أخطر فرص الفريق الأحمر بعد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء ردها القائم الأيسر للحارس علي أبو عشرين.