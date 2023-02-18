ضبط 23 متهما بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية في أسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمنطقة ساحل سليم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 10 بنادق آل، 8 بنادق خرطوش، 10 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهما لـ 7 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 429 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.