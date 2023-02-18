 ضبط 23 متهما بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية في أسيوط - بوابة الشروق
السبت 18 فبراير 2023 2:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

ضبط 23 متهما بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية في أسيوط

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 2:05 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 2:05 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمنطقة ساحل سليم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 28 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 10 بنادق آل، 8 بنادق خرطوش، 10 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهما لـ 7 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 429 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك