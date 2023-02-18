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تركيا.. قرار جديد تجاه الناجين من كارثة الزلزال المدمر

وكالات
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 2:11 م
أعلنت السلطات التركية، أنه بإمكان المتضررين من الزلزال المدمر استخراج وثائق هوية مؤقتة عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.

وصرح مكتب التحول الرقمي الرئاسي، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بأنه بإمكان ضحايا الزلزال الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى هوياتهم، استخراج وثائق جديدة مؤقتة لأنفسهم أو أولياء أمورهم أو القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتسببت الزلازل بدمار كبير في كهرمان مرعش، هاتاي، عثمانية، أديامان، غازي عنتاب، شانلي أورفا، ديار بكر، ملاطية، كيليس وأضنة.

وفقد المواطنون الذين دمرت منازلهم أو تضررت في منطقة الزلزال، وثائقهم وأوراقهم الثبوتية.

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