زعيما أرمينيا وأذربيجان يلتقيان للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المقرر أن يلتقي زعيما أرمينيا وأذربيجان اليوم السبت للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، وذلك في محادثات ثلاثية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ميونيخ.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز بسبب حصار استمر شهرين لممر لاتشين، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورنو قرة باج، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الوزارة أن بلينكن سيلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف. ويحضر السياسيون مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقال باشينيان هذا الأسبوع إن أرمينيا أرسلت إلى أذربيجان مسودة اقتراح لتسوية سلمية بشأن النزاع المتعلق بمنطقة ناجورنو قرة باج.

وعلى الرغم مع الاعتراف الدولي بمنطقة ناجورنو قرة باج المتنازع عليها على أنها جزء من أذربيجان، فإن الأرمن يشكلون أغلبية سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة، وانفصلت عن باكو في حرب أولى دارت رحاها في أوائل تسعينات القرن العشرين.

ويواجه مواطنون من أذربيجان يقولون إنهم نشطاء في مجال حماية البيئة منذ 12 ديسمبر الماضي قوات حفظ سلام روسية في ممر لاتشين.

وتقول يريفان إن المحتجين محرضون مدعومون من الحكومة، بينما تنفي باكو حصار الممر وتقول إنه يتم السماح لقوافل ومساعدات بالمرور.

وسيكون اجتماع اليوم السبت أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أواخر أكتوبر الماضي عندما استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. وتم إلغاء اجتماع في السابع من ديسمبر الماضي في بروكسل.