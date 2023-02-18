وزير خارجية الصين: تعامل أمريكا مع حادث المنطاد كان هستيريا

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم السبت، إن تعامل الولايات المتحدة مع حادث المنطاد كان "غير معقول" و"هستيريا" وعملا "غريبا" انتهك الأعراف الدولية.

وذكر وانج، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في مؤتمر ميونيخ للأمن "يوجد الكثير من المناطيد في جميع أنحاء العالم، فهل ستسقطها الولايات المتحدة كلها؟"، وفقا لوكالة رويترز.

وقضى ما يشتبه بأنه منطاد مراقبة صيني تنفي بكين أنه مركبة تجسس حكومية، أسبوعا في أجواء الولايات المتحدة وكندا قبل أن تسقطه السلطات الأمريكية قبالة ساحل المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدرس الاجتماع مع وانج على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لكن لم يتأكد عقد الاجتماع حتى وقت مبكر من اليوم السبت.

ومن المقرر أن يغادر بلينكن ميونيخ غدا الأحد.