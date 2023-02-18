المشدد 10 سنوات لشخصين وتغريمهما 100 ألف جنيه بتهمة إحراز المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عن تهمة إحراز المواد المخدرة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ومعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري، ومصادرته بدائرة مركز جرجا.



وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام، وأحمد عبد العال.



وتعود أحداث الواقعة لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ع،ع" ، "م،ع" وإحراز جوهر "الميثامفيتامين" بقصد الاتجار، وسلاح ناري مشخشن "بندقية آلية" و5 طلقات غير مرخصة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.