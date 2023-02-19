صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأن إدارة التموين ضبطت 320 شيكارة أرز زنة 25 كجم بإجمالي 8 أطنان، محملة على سيارة نصف نقل.

تم التحفظ على المضبوطات لعدم تقديم المستندات الدالة على مصدر الأرز، وتقديم فاتورة مقلدة مخالفة للبيانات المدونة على العبوات، وتم تسليم المتهم لمركز شرطة سنورس.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم أمس الجمعة، أيضاً تنفيذ إزالة لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتوفيقية بقرية نقاليفة عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 175 متراً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.