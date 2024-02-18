مندوب فلسطين بالجامعة العربية: جميع سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، إن اجتماع الدورة 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يأتي بعد 23 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية و134 يوما منذ بدء العدوان وقد تجاوزت حصيلة الإبادة الجماعية من الشهداء والمفقودين والمصابين مئة ألف من المدنيين الأبرياء 70% منهم أطفال ونساء أما جرحى الإبادة الجماعية الإسرائيلية فكثير منهم فقدوا الأطراف والأوصال.

وأضاف: برغم أن المحكمة أمرت بوقف قتل المدنيين وإيذائهم وأن يتم تدفق المساعدات الإغاثية فإسرائيل لا تزال تمعن في القتل والتدمير والإيذاء ومنع الولادات، ومنذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي نجد أن إسرائيل نفذت أكثر من 312 مجزرة راح ضحيتها 2829 شهيدا 7475 مصابا، مؤكدا أن إسرائيل تضرب بهذه التدابير عرض الحائط.

وتابع العكلوك أن إسرائيل تستمر بمنع الولادات وتعريض الحوامل للخطر فهناك أكثر من 60 ألف إمرأة حامل في غزة معرضات لخطر الموت أثناء الولادة في ظروف كارثية وغير آدمية، فاليوم لدينا 12300 طفلا فلسطينيا تم ذبحهم على الهواء مباشرة و8400 إمرأة ما مجموعه 21 ألفا من الشهداء من الأطفال والنساء من أصل 29 ألفا في محاولات للقضاء على أجيال الشعب الفلسطيني القادمة.

كما أشار أنه وفق تقرير أممي، بحلول 7 فبراير يكون جميع سكان قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد وسيكون أكثر من نصف مليون شخص في مرحلة مجاعة، فهذه هي أشكال ووسائل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.