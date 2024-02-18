الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف يهدد مجددا بحرب نووية

هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الغرب مجددا بحرب نووية شاملة، إذا تم إعادة روسيا إلى حدودها عام 1991.

وفي منشور على تطبيق تيليجرام اليوم الأحد، كرر النائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي موقفه المعروف بأن "القوى النووية لا تخسر حربا أبدا" طالما أنها تدافع عن وطنها.

وفي تجربة فكرية قصيرة، ناقش إمكانية نجاح أوكرانيا في هذه الحرب. وفي رأيه، تتناقض عودة أوكرانيا إلى حدودها القديمة مع الدستور الروسي، خاصة وأن الأراضي التي تم احتلالها في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم قد تم ضمها بالفعل كجزء لا يتجزأ من روسيا.

وكتب ميدفيديف: "والآن إلى السؤال الرئيسي: هل يعتقد هؤلاء الحمقى (في الغرب) حقا أن الشعب الروسي سيقبل هذا التفكك لبلاده؟".

وأكد أنه على العكس، ستنشر القوات المسلحة الروسية كل ترسانتها وتهاجم واشنطن وبرلين ولندن، بالإضافة إلى كييف.

وأضاف ميدفيديف أن هذه وغيرها من "الأماكن التاريخية الجميلة تم إدخالها منذ فترة طويلة كأهداف للثالوث النووي (الروسي)"، في إشارة إلى تكوين الصواريخ الأرضية العابرة للقارات، والصواريخ التي تطلق من الغواصات والقاذفات الاستراتيجية المحملة بالقنابل النووية.