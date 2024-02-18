مسئول إيراني: مستعدون لاستضافة الأسبوع الثقافي السعودي

أعلن رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران، حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور، خلال لقائه السفیر السعودي لدی طهران عبدالله بن سعود العنزي، استعداد إیران لاستضافة الأسبوع الثقافي السعودي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الجانبين ناقشا قضايا مختلفة خلال هذا اللقاء، منها قضايا الدبلوماسية الثقافية.

وأكد المسئول الإيراني خلال هذا اللقاء، أهمية العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين في المنطقة والعالم، قائلا: "المملكة العربية السعودية هي صديقنا وشقيقنا، ولكن للأسف، مرت 20 عاما على إقامة آخر أسبوع ثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، ومن الضروري ردم هذه الفجوة الثقافية على وجه العجالة وبمساعدة البلدين".

وقال: "ندعو المسئولين الثقافيين في السعودية للسفر إلى إيران لاختيار الأماكن وتوفير الظروف لعقد هذا الحدث".

من جانبه، صرح السفیر السعودي في طهران، بأن المملكة والجمهورية الإسلامية تلعبان دورا كبيرا على المستوين الدولي والعالم الإسلامي وبالإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، يمكن المضي بالعلاقات الثنائية في مسارها الطبيعي، بحسب "مهر".

وأشار العنزي إلى علمه بالنشاطات التي تبذل من قبل منظمة الثقافة الإسلامية لإحياء التفاعل الثقاقي بين البلدين، قائلا: "إيران والسعودية أخوة وجيران وهناك العديد من القيم المشتركة التي تجمعهما".