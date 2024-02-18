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أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي كان الأفضل في صفوف الشياطين الحمر.

وقال باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "علي معلول لاعب كبير وظهر بأداء مميز ضدنا، لكن الحارس مصطفى شوبير كان الأفضل ضدنا".

وأضاف: "شوبير تألق ضدنا وقدم مباراة كبيرة بمساعدة خط دفاع الأهلي، وكان اللاعب الأفضل في صفوف الفريق الأحمر".

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه ليس سعيدا بالتعادل ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

تابع باكيتا:" مواجهة الأهلي كانت جيدة جدا، وفريقنا كان مرهقا بعد عودة الدوري الجزائري".

أوضح باكيتا:" خسرنا حارس مرمانا والأهلي كذلك وكنا متساوين بالأمس، ولست سعيدا بالتعادل ضد الأهلي، عكس الأهلي كانوا سعداء بالنتيجة".

أكد باكيتا:" كان لدينا فرصة لتحقيق الفوز على الأهلي".

أشار باكيتا:" التقيت محمود كهربا عقب المباراة وتحدثنا لفترة".

أتم باكيتا: "كهربا قال لي أنه يفتقدني كثيرا، وتجمعني به علاقة جيدة جدا".