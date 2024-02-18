المجلس الرئاسي اليمني يبحث دعم الناتو لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

بحث رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، مسألة دعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومختلف الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية، لمواجهة تهديدات الحوثيين للبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، بالأمين العام المساعد للشئون السياسية والسياسة الأمنية في حلف الناتو، بوريس روج، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأعرب العليمي، عن تطلعه إلى شراكة إستراتيجية مع الناتو ومختلف الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية، لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التطورات اليمنية، والإقليمية "وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على السلم والأمن الدوليين".

ووضع العليمي، المسئول الدولي، أمام مستجدات الأوضاع الوطنية، ومبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة "لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية".

وتحدث العليمي، عن جهود المجلس والحكومة المدعومة من الحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين، "في مكافحة الإرهاب، والدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ وكبح تهديدات المليشيات الحوثية، والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها".

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة على خلفية الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي.