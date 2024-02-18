مخرجو فيلم عن الضفة الغربية في مهرجان برليناله يدينون إسرائيل

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اتخذ مخرجون فلسطينيون إسرائيليون موقفا ضد منظمي مهرجان برلين السينمائي "برليناله" ووصفوا إسرائيل بدولة الفصل العنصري، وذلك خلال العرض الأول لفيلم "لا أرض أخرى" في المهرجان يوم السبت، وهو فيلم عن الضفة الغربية المحتلة.

ودعا المخرجون الأربعة إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكنهم لم يحددوا موقفهم ضد برنامج برليناله.

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي حول تهجير الفلسطينيين من قرية "مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية. ويظهر الفيلم كيف يوثق الفلسطيني باسل عدرا عملية الهدم التدريجي للقرى في منطقته على يد جنود نيابة عن الحكومة الإسرائيلية.

ويبدأ الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام بدعمه في مساعيه. تم تصوير فيلم "لا أرض أخرى" في أكتوبر 2023، لكن لم يجر تناول هجوم حماس ضد إسرائيل إلا بشكل عابر في الفيلم.

وفي أعقاب الفيلم، هتف أفراد من الجمهور بشعارات مثل "فلسطين حرة" في القاعة - وتم اسكات وتوبيخ رجلين يدعوان إلى السلام لإسرائيل وفلسطين.

وفي منتصف يناير الماضي، وصف الثنائي الإداري لبرليناله المهرجان السينمائي بأنه منصة للحوار السلمي حول الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت المنتجة مارييت ريسنبيك والصحفي كارلو شاتريال إنهما يتعاطفان مع جميع ضحايا الأزمات في الشرق الأوسط وخارجه.

وتابعا "نريد التعريف بمعاناة الجميع وأن يفضي برنامجنا إلى وجهات نظر مختلفة حول التعقيد العالمي".

وتعتبر المهرجانات السينمائية "أماكن للقاء والتبادل وتساهم بشكل مهم في التفاهم الدولي"، وفقا للبيان المشترك في عرض البرنامج.