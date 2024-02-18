وزير الخارجية الجزائري يدعو إلى إنهاء التدخلات في الشأن الليبي

حث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأطراف الليبية على استغلال مؤتمر المصالحة الوطنية، المقرر عقده في مدينة سرت، أبريل المقبل، لتوفيق أبناء الشعب الليبي.

وقال عطاف، خلال كلمته في اجتماع حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا، أوردتها وزارة الشؤون الخارجية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد: "تشجع الجزائر الأطراف الليبية وتدعوهم إلى الانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد".

وجدد وزير الخارجية الجزائري، تأكيد بلاده على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، داعيا الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا، لتمكين الجهود الأفريقية والأممية من التكامل والتلاقي في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة.